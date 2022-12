Decisión de Santos, “un muy buen primer paso”, según gobernadora de San Andrés

de sus aguas a Nicaragua.

Guerrero comentó que en la isla hay dos posiciones ante el anuncio del presidente: una que se declara satisfecha con la decisión de declarar zona conjunta los cayos y otra que afirma que no es suficiente declarar no aplicable el fallo sino que no hay que acatarlo.

La gobernadora recibirá este miércoles a la canciller María Ángela Holguín y a los congresistas de la comisión de relaciones exteriores para revisar las determinaciones implementadas después del fallo de La Haya por el Gobierno.

“Esperamos ir un poquito más allá de las determinaciones consignadas en el decreto y analizar la respuesta de Daniel Ortega”, presidente de Nicaragua, comentó Guerrero.

Reveló que dos navíos de la Marina colombiana siguen patrullando el Meridiano 82, la zona en disputa en el diferendo limítrofe, manteniendo esa posición para cualquier decisión que tome el Gobierno.