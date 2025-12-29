En vivo
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Antioquia

Formulan cargos a gobernador de Antioquia por posibles irregularidades en proyecto de movilidad

Se trata de un millonario contrato para clicorrutas en el Oriente del departamento cuando Andrés Rendón fungió como alcalde de Rionegro.

