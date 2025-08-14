Decretan toque de queda en Melgar, Tolima, previo a elecciones atípicas

Tras registrarse hechos violentos y alteraciones del orden público a pocos días de los comicios, la Alcaldía de Melgar anunció la implementación de un toque de queda como medida preventiva.

La decisión fue oficializada mediante el decreto 133 del 14 de agosto de 2025, firmado por el alcalde encargado Iván López, luego de un consejo extraordinario de seguridad en el que participaron autoridades locales y de la fuerza pública.

La medida busca garantizar la tranquilidad ciudadana y prevenir nuevos incidentes en la recta final hacia las elecciones atípicas que definirán al nuevo mandatario municipal, el próximo domingo.



Sobre el toque de queda

“Decretar toque de queda nocturno en el área urbana y rural del municipio de Melgar, Tolima, prohibiendo la libre circulación de personas y vehículos. Desde las 11:00 de la noche del 14 de agosto de 2025 hasta las 5:00 de la mañana del 15 de agosto 2025”.

“Desde las 11:00 de la noche del 15 de agosto de 2025 hasta las 5:00 de la mañana del 16 de agosto 2025. Desde las 11:00 de la noche del 16 de agosto hasta las 5:00 de la mañana del 17 de agosto 2025, como una medida transitoria de orden público que garantice la seguridad de todos los habitantes”.

“La disposiciones contempladas en el presente decreto son de estricto cumplimiento para todos los habitantes del municipio de Melgar Tolima, su incumplimiento acarreará las sanciones previstas en la ley 18 01 de 2016”.

A pocas horas de las elecciones atípicas para la Alcaldía de Melgar, en redes sociales circulan denuncias sobre supuestas prácticas de compra de votos.

Publicidad

Usuarios de plataformas como X y Facebook han compartido fotografías, videos y testimonios que señalaría la entrega de dinero y mercados a cambio de apoyo electoral, lo que habría llevado a los desórdenes de esta noche.

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente estos hechos, han reiterado que cualquier caso de corrupción electoral será investigado y sancionado conforme a la ley.



Sobre las elecciones atípicas

El municipio de Melgar, en el oriente del Tolima, se alista para una jornada electoral atípica que tendrá lugar este domingo, en la que se elegirá al nuevo alcalde tras la vacancia del cargo.

En la contienda participan tres candidatos: Francisco Antonio Bermúdez Espinosa, por la coalición Melgar Bienestar Desarrollo Para Todos, Gentil Gómez Oliveros, de la coalición Melgar Volverá a Ser Grande y Yolanda de Jesús Pérez Londoño del Partido Conservador Colombiano.

Publicidad

Las autoridades municipales y del departamento han reiterado su compromiso de asegurar que los comicios se desarrollen en calma, pese a la tensión política que se respira en la población.

El secretario de Seguridad del Tolima, Alfredo Bocanegra, anunció que el dispositivo de control para las elecciones de este domingo en Melgar contará con un amplio despliegue de la fuerza pública.

En la zona urbana, 329 uniformados de la Policía custodiarán los seis puestos de votación habilitados, mientras que otros 91 agentes reforzarán la seguridad en el área rural.

A su vez, cerca de 100 militares del Ejército Nacional estarán a cargo de vigilar cuatro puntos estratégicos, entre ellos, Kualamaná y Chimbí, con el fin de prevenir cualquier alteración del orden público.

Para garantizar el orden y la transparencia del proceso, se desplegará este operativo especial que contempla la presencia de más de 500 uniformados, la implementación de la ley seca.