Decreto de estado de emergencia no busca expropiación: MinIndustra venezolano

Teniendo en cuenta que una parte del decreto dice que “el Ejecutivo nacional podrá recurrir de las personas naturales o jurídicas propietarias o poseedoras los medios de transporte, canales de distribución, centro de acopio, beneficiadores, mataderos, bienes muebles y mercancía que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno a los venezolanos”, el ministro enfatizó que no habrá expropiación. (Aquí: Desespero, palabra común entre venezolanos por la crisis de desabastecimiento ).



“No es la apertura de puertas para la expropiación, todo lo contrario, tenemos una amplia oferta de espacios productivos que queremos hacerlo con las empresas nacionales e internacionales”, enfatizó el ministro.



Pérez Abad también aclaró cuál sería el paso a seguir del Gobierno Nacional si el Parlamento, de mayoría opositora, rechaza el decreto de emergencia económica.



“Ya el presidente anunció que parte de las medidas se van a ejecutar, aprueben o no aprueben el decreto, la convocatoria del martes para una amplia conversación sobre las medidas apunta en esa dirección. Creo que el decreto está construido para que la mayoría del país lo apoye así que esperemos la decisión de la Asamblea Nacional pero en todo caso eso no va a evitar que el Gobierno bolivariano avance en una serie de instrumentos de política”, añadió.



Según el jefe de la cartera de industria y comercio, el decreto que declara el estado de emergencia económica específicamente busca dar respuesta a una coyuntura económica muy compleja en el país, lo que hemos denominado una guerra económica de aspectos nacionales e internacionales.



“La emergencia convoca a las fuerzas productivas privadas y estatales a desmontar una serie de elementos que retrasan la producción impiden las exportaciones no tradicionales”, añadió.



Cabe recordar que el decreto le otorga facultades especiales al presidente de la República para eliminar trámites administrativos, dictar medida en exoneraciones, apoyar con nuevos fondos de financiamiento, direccionar recursos del Estado para apalancar las empresas privadas y públicas, entre otros.



“El espíritu de ese artículo es fundamentalmente la orientación, tenemos altas concentraciones en algunos lugares y en otros no. Lo que permite es la reorientación de algunos productos para evitar la alta concentración”, manifestó.



Entre tanto, el líder opositor venezolano Henrique Capriles consideró en las últimas horas que el decreto de emergencia económica que el mandatario Nicolás Maduro entregó al parlamento es una "habilitante disfrazada", mientras la también opositora María Corina Machado instó al gobernante a que renuncie tras admitir la "catástrofe" en el país.



"Darle una habilitante disfrazada al destructor del país es como darle una pistola a un asesino", además de que el decreto de Maduro "es un frasco de veneno para los venezolanos", sostuvo.



El excandidato presidencial y gobernador del estado Miranda, que abarca una parte de Caracas, también calificó de falso el 141,5 % de inflación registrada entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015, la tasa más alta de Venezuela en toda su historia, y sostuvo que ese porcentaje es aún mayor.



Un informe del Banco Central de Venezuela (BCV) emitido horas antes del discurso de Maduro dijo que la inflación y una contracción del 4,5 % de la economía son fruto de la caída de los precios del petróleo, el principal producto de la economía venezolana.