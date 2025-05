Defensa de general (r) Santoyo a JEP: "Se le están desconociendo sus derechos fundamentales"

La defensa del general en retiro Mauricio Santoyo, quien fue jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe , envió un documento de tres páginas a la JEP en el que responde a la apertura del incidente de incumplimiento, una medida que toma el tribunal tras considerar que Santoyo no ha aportado verdad. Este proceso sancionatorio podría llevar a que Santoyo sea expulsado del tribunal.

En el documento, su defensa pide que se tenga en cuenta las pruebas que ha entregado el exjefe de seguridad de Uribe en los casos por los que es investigado. Es importante recordar que Santoyo fue condenado en Estados Unidos por alianzas con el paramilitarismo, pero también lo investigan por los casos de desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín Ángel José Quintero Mesa, defensores de derechos humanos.

"Del mismo modo, que se dé valor probatorio a todas sus aserciones y los anexos que ha allegado con sus solicitudes o respuestas a cada uno de los requerimientos de la Jurisdicción, intentando conseguir, desde su privación de libertad, documentos para sustentar sus aportes a la verdad", pide la defensa de Santoyo.

Sin embargo, Santoyo insiste en que es inocente de los casos por los que ha sido investigado o condenado.

"Ahora bien, que en ninguno de ellos acepte conocimiento o participación en hechos por los que no ha sido declarado judicialmente responsable por medio de sentencia en firme, es una cuestión diferente al tema que se debate y es si ha contribuido desde su conocimiento a la verdad de todo lo que recuerda y ha podido establecer desde su privación de libertad", dice su defensa.

El abogado de Santoyo agrega que "Una persona que no ha tenido participación alguna en un hecho no puede, así lo constriñan en contra de su voluntad, dar razones o aportar circunstancias detalladas y concretas respecto de esos hechos que no conoce".

Es importante recordar que Santoyo cumplió varios roles en la Policía Nacional , pues fue subdirector antisecuestro y antiextorsión entre diciembre de 1999 y mayo de 2001, comandante del cuerpo de élite antiterrorista de la ciudad de Medellín desde mayo 2001 hasta diciembre del mismo año y jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2005.

"Si se le está pidiendo un imposible a mi representado, en tanto debe dar cuenta de detalles que no conoce por no haber tenido participación en el hecho, no puede, por ello, desconocerse sus derechos fundamentales. Finalmente, debe valorarse si se está haciendo uso de un estándar objetivo, determinado o siquiera determinable o en realidad lo que se pretende es que “acepte porque es que algo debería saber”, puesto que la diferencia entre un real conocimiento y algo que debería saber por qué en su juicio arbitrario y subjetivo le parece a los magistrados de la SRVR, es la diferencia entre administrar justicia con independencia reglada o hacer uso y abuso arbitrario de las facultades que la Ley le ha otorgado a un servidor público", dice el escrito aportado por la defensa.