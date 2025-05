Riña entre habitantes y Policía en sur de Bogotá dejó 3 heridos: denuncian abuso de autoridad

Un incidente se registró en el sector de Quiba en Ciudad Bolivar, sur de Bogotá, donde tres personas resultaron lesionadas tras un enfrentamiento con la Policía. El altercado ocurrió dentro de una tienda del sector, donde varios ciudadanos celebraban el Día de la Madre.

La propietaria del establecimiento relató que los agentes llegaron a solicitar documentos del local, lo que generó una discusión acalorada y, finalmente, la intervención violenta. La madre de uno de los heridos denunció que hubo abuso de autoridad.

"Yo le dije: 'Qué pena, señor agente, usted no tiene por qué hacer eso porque yo tengo mi establecimiento cerrado y déjeme la puerta cerrada que yo tengo cerrado'. Entonces él llegó y me cogió de la ruana y me haló y me tiró a la mitad de la calle en la cual me pegó en la mano y en la cabeza", contó la propietaria.

Cuando la mujer se resistió a entregar la documentación, se generó una discusión que habría llevado a uno de los policías a disparar su arma, motivo por el cual varios resultaron heridos. Según los testimonios, uno de los disparos impactó a una persona en la cabeza y a otro en el cuerpo.

Ante la gravedad de la situación, al sitio llegaron varias unidades de policías que fueron desplegadas en la zona con el objetivo de controlar a la comunidad que se encontraba alarmada y preocupada por lo ocurrido.

Los habitantes de Quba, donde tiene lugar el hecho, se reunieron para exigir una investigación sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes involucrados.

Dos hombres del sector resultaron también lesionados y fueron trasladados al hospital para recibir atención urgente.

Allí, en ese centro médico, llegaron todos los implicados. Llegaron los habitantes de la vereda de Quiba para exigir justicia y ante todo, pedirle a la Policía Nacional que investigue lo ocurrido y que castigue si es necesario a los patrulleros implicados

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: