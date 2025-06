Defensa de Nicolás Petro pide que hijo del presidente comparezca virtualmente por situación del país

La audiencia preparatoria de juicio de Nicolás Petro se retomó este miércoles 11 de julio con la solicitud del abogado Alejandro Carranza de permitir a Nicolás Petro conectarse a la diligencia de forma virtual, atendiendo la situación en materia de seguridad que vive el país.

“Quiero solicitarle le autorice al señor Nicolás Petro, mientras estamos en estas etapas, se conecte virtualmente su señoría. Conocemos todos la situación de seguridad por la que cruza el país y ese principio de prevención debe reinar para todos. Aquí estamos Fiscalía y defensa acudiendo ante usted, pero bajo ese principio y esas argumentaciones técnicas y jurisprudenciales le pido ese permiso”, solicitó el abogado.

Este requerimiento llevó a cuestionamientos de la fiscal Lucy Laborde, quién rechazó la solicitud, dado que el juez pidió la presencia en la sala de todos los intervinientes con el fin de avanzar en las audiencias y no tener inconvenientes con la conexión de internet.

“No es tan del todo cierto que el señor Nicolás Fernández Petro pueda, a su libre albedrío o el de su defensa, dejar de asistir a las audiencias presenciales máxime, cuando fue su señoría el que manifestó que todos deberíamos acudir presencialmente", indicó la fiscal Laborde.

La respuesta de la representante del ente acusador incomodó a Nicolás Petro, quien, durante su presentación, aprovechó el micrófono para decir que la fiscal lo está tratando con un doble rasero.

“Para recordarle a la fiscal que yo siempre he estado presente en todas estas audiencias que se han convocado y que me sorprende, de sobremanera, el doble rasero que aplica conmigo, pero en otro caso, como el de la señora Daisury del Carmen Vázquez Castro, que ni siquiera asiste a la audiencia, no dice nada”, indicó el procesado.

Finalmente, el juez Hugo Carbonó recordó que Nicolás Petro tiene una medida no privativa de la libertad y está obligado a comparecer cuando la autoridad lo requiera, no obstante, afirmó que no encuentra inconveniente en que el procesado pueda hacer la audiencia de forma virtual, pero esto debe ser previamente avisado y notificado al juzgado.