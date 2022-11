Defensoría pide priorizar sustitución de cultivos ilícitos en el país

En medio de una evaluación que se ha realizado en las regiones donde avanzan procesos de erradicación que han generado tensiones entre campesinos y miembros de la fuerza pública, la Defensoría hizo un llamado a priorizar el diálogo y la sustitución de cultivos ilícitos.

Mateo Gómez, director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, manifestó a BLU Radio que las mayores tensiones se han evidenciado en los departamentos de Meta, Guaviare y Norte de Santander, donde los grupos armados interesados en el narcotráfico están obligando a la población civil a enfrentarse con la fuerza pública.

“Que la erradicación se garantice por todos los medios, que sea subsidiaria a la sustitución, en caso donde no se hayan logrado acuerdos o cuando los acuerdos estén siendo incumplidos”, manifestó.

Desde la Defensoría, solicitaron dar celeridad a la implementación de los acuerdos de paz, fomentando programas de desarrollo agrícola en medio de la pandemia.

“Lo que sí podemos anticipar es que estas acciones, si no están antecedidas por el diálogo o por el trabajo de las autoridades locales, donde se comprenda que este proceso lo que pretende es poner fin a la violencia y no solamente a un cultivo ilegal, no vamos a lograr nada en el corto plazo”, señaló Gómez.

