Defensoría pide recursos y obras en colegios de los Montes de María

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que asigne recursos y ponga en marcha obras destinadas a la infraestructura escolar para el post conflicto en los Montes de María, pues según ese organismo en al menos 34 colegios de San Jacinto y otro tanto de María La Baja presentan falencias en los servicios básicos para más de 5 mil estudiantes y en más del 80 por ciento de los predios donde funcionan los establecimientos académicos no han sido legalizados.

La situación llega a tal punto que 28 niños y niñas del corregimiento Arenas en San Jacinto, deben tomar clase en la sacristía de la iglesia, la cual según los testimonios de los docentes a cargo de la educación de estos menores, está también a punto de derrumbarse.

Pese a varias acciones de tutela interpuestas por la Defensoría del Pueblo en defensa de los derechos de los estudiantes, las circunstancias no han mejorado y recuerda es entidad que no es justo que una región que soportó 56 masacres y que aporta el 4 por ciento del total de las víctimas del conflicto en el país, no cuente en un escenario de post acuerdo con las garantías para que las nuevas generaciones.