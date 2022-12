Defensoría solicitará a Corte Constitucional intervenir en caso Medimás

El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, señaló que presentará ante la Corte Constitucional una solicitud “urgente” de intervención en el caso de Medimás, la EPS más grande que tiene el país.



Negret solicitará al alto tribunal que ordene la reasignación de usuarios de dicha EPS para que sean afiliados en otras empresas prestadoras de salud, ya que “esta entidad no cuenta con la capacidad de prestar los servicios a todo el universo de sus afiliados”.



“Si bien en el papel puede afirmarse que los usuarios de Medimás tienen una EPS, lo cierto es que existe un déficit de cobertura que debe ser resuelto de manera urgente y prioritaria por el máximo tribunal constitucional como quiera que no ha sido posible solucionarlo en otra instancia”, dice un comunicado de la Defensoría.



Asimismo, señala que esta EPS no cuenta con la capacidad para atender los 4.920.360 usuarios que le han sido asignados, “hecho corroborado en terreno por la Defensoría del Pueblo y, adicionalmente, sustentado en que la capacidad autorizada para su funcionamiento es de apenas 3.407.389 usuarios”.



“Al día de hoy, no existen condiciones para que los usuarios puedan recibir un servicio de salud adecuado a los estándares del derecho previsto en la Constitución, la ley y los tratados internacionales de derechos humanos”, concluyó Negret Mosquera.



Por su parte, Néstor Arenas Fonseca, presidente de Medimás, realizó un balance de la operación de la EPS y sostuvo que existe un compromiso de atender todas las quejas y reclamos de los usuarios.



“La Defensoría del Pueblo entregó 943 Peticiones, Quejas y Reclamos y hoy podemos reportar que hemos atendido 885 casos, cumpliendo con una efectividad total de 93.8 %”, dijo.



“Tenemos un equipo técnico y humano comprometido con la prestación del servicio de salud a nuestros usuarios. La gestión efectiva de las Peticiones, Quejas y Reclamos radicadas por el organismo a la nuestra EPS Medimás, arroja que se atendieron 731 afiliados con una cobertura de 1.091 servicios”, agregó Arenas.

