“Defraudó expectativas de la sociedad": dice acusación de la Fiscalía contra exdirector del Dapre

El exdirector del Dapre será acusado por cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. El juicio avanzará pese a que el acusado permanece en Nicaragua, donde solicitó asilo político.

