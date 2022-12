Dejaron las drogas para aprender inglés en la cárcel

Después de haber llegar a la cárcel de Bucaramanga para cumplir condenas por diferentes delitos, 20 presos tomaron dos decisiones en sus vidas.

La primera fue dejar de consumir sustancias alucinógenas y la segunda aprender inglés como parte del proceso terapéutico que tiene que hacer para pertenecer al patio 8 del centro penitenciario.

Publicidad

“Púes la verdad estoy acá por todos los errores que he cometido en mi vida. Siempre me di golpes con el mundo, por eso me propuse en superarme y que la familia me perdone por los malos momentos que les hice pasar”, aseguró el interno Jhon Camilo Rincón, de 21 año, quien debe pagar una condena de siete años por hurto y venta de alucinógenos.

Lo mismo le sucedió a Guillermo Carrillo Trujillo, quien estudiaba en una universidad en Bucaramanga, pero por estar con ‘malas compañías’ tomo decisiones erróneas.

Publicidad

“Estoy acá por no escuchar a la mi familia, me enrede con temas de microtráfico, luego tuve enemigos y en medio de un discusión cometí un homicidio, por eso estoy acá, pagando una condena de 18 años”, afirmó Carrillo Trujilo.

Como Jhon y Guillermo, otros 18 internos de la penitenciaria más importante de Santander, luego de asistir a clases de inglés durante dos meses lograron su primer triunfo académico.

Publicidad

Para el dragoneante del Inpec Heriberto Flórez, quien dirige el pabellón Nuevos Horizontes, estos presos que no superan los 25 años, saben que deben trabajar para poder tener una ‘desintoxicación’ física y mental.

Los profesores que dictan las clases de inglés en la cárcel Modelo de Bucaramanga, son de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

“El compromiso social de la universidad responde a una necesidad que existe en el sistema penitenciario. Pero son los internos los que deciden si cambian o no su estilo de vida. Este proceso es muy positivo para esta comunidad terapéutica que se encuentra en el cárcel Modelo”, manifestó Laura Cristina Gómez, rectora de la sede regional oriente de las UNAD.

Publicidad