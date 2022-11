Déjennos ser putamente libres: organizadora de ‘La Marcha de las Putas’

“La marcha la traigo a Colombia hace 4 años y le digo al país, putas o no las mujeres decidimos lo que hacemos o dejamos de hacer con nuestro cuerpo”, dijo



Agregó que lo que busca con la marcha es “quitar el poder a la palabra puta”.



“Todas las mujeres que callan sobre violencias y abusos por miedo al qué dirán. Yo le digo al país, putas o no, todas somos putamente libres”, indicó. Lea también ( Igualdad, el reto del mundo en el Día Internacional de la Mujer )



Mar Candela expresó que ‘La marcha de las putas’ le ha permitido realizar pedagogía durante 5 años en el país contra el machismo y por la igualdad de género.



“Hemos trabajado incluso con curas y con pastores y con mujeres cristianas-evangélicas. Donde no estamos de acuerdo, unas dicen no más, pero considero que una mujer, aunque sea puta no merece ser violada, asesinada y maltratada”, puntualizó.