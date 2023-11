Demora en nombramientos en la Creg acelera posibilidad de crisis energética en Colombia: Contraloría

La Contraloría manifestó su preocupación por los vacíos institucionales por vacantes en la Creg. Advierten que los principales afectados podrían ser los usuarios. Esto se da en medio de una amenaza de apagón.

La Contraloría General expresó su inquietud frente al vacío institucional en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, en un momento crítico marcado por el fenómeno de El Niño . La ausencia de personal en la Creg impide la toma de decisiones respecto al funcionamiento del mercado de energía eléctrica y gas, especialmente en lo que concierne a medidas tarifarias.

La CGR destaca que la falta de nombramientos en la Creg, encargada según las leyes 142 y 143 de 1994 de determinar las variables que establecen las tarifas de servicios públicos domiciliarios, crea un vacío institucional perjudicial.

La Resolución 701023 de 2023, que busca estudiar la opción tarifaria en el tiempo y minimizar el riesgo de un "Apagón financiero", no puede ser analizada ni implementada debido a la falta de integración adecuada en la Creg. Esta omisión podría resultar en incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica, especialmente en la costa Caribe, superando el 15 %. Esta situación podría desencadenar una afectación incontrolada, ya que los subsidios destinados a los estratos 1, 2 y 3 a través del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSSRI) podrían aumentar, algo que aparentemente no estaba contemplado en el Presupuesto General de la Nación (PGN).

Publicidad

“Uno de los hechos que prende las alarmas sobre la situación de la comisión CREG - y hace evidente esta crisis, es que ya perdió vigencia la Resolución CREG 101031 de 2022 sobre “tarifas justas”, que no era otra cosa que el aplazamiento del cobro a los usuarios de las tarifas reales y, por lo tanto, posteriores estudios tarifarios como la Resolución 701023 de 2023, que consultaba acerca de cómo diferir la opción tarifaria en el tiempo, la cual minimizaba el riesgo de “Apagón financiero”, no puede ser estudiada ni analizada, ni se pueden tomar decisiones con validez al no estar integrada debidamente la Creg”, indicó la Contraloría.

El informe de la Contraloría Nacional destaca, además, que el dinero depositado en Electricaribe para subsidiar a los estratos más bajos no fue entregado a los beneficiarios durante los últimos cinco años. La CGR subraya la importancia de revisar detenidamente dicho informe para comprender la magnitud de la situación. La falta de acción en la Creg no solo impacta las finanzas nacionales sino que también amenaza con consecuencias directas para los usuarios del servicio de energía eléctrica y gas.

Le puede interesar: