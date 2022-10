Denuncian desplazamientos, extorsión y amenazas de Farc en el sur de Bolívar

En ese sentido, se conoció la historia de *Doña Mariela*, quien tuvo que salir el pasado miércoles de su vivienda en el sur de Bolívar con su familia luego de recibir amenazas y presiones por parte del Frente 21 de las Farc (Lea también: A Eln no se le pueden imponer acuerdos logrados con Farc: profesor Carlos Medina ).

Publicidad

Ella cuenta que su único pecado fue tener una tienda a la que llegaban los soldados a comer o a pedir un servicio de baño.

Me dijeron “que desocupara, porque yo mantenía con el Ejército, pero las cosas no han sido así porque yo me he mantenido trabajando para mis hijos y es muy duro que lo hagan salir a uno de la noche a la mañana”, manifestó *Doña Mariela*.

Publicidad

Allí, en el Sur de Bolívar, ella tenía no solo a su familia, sino su vida construida, hasta después de recibir un mensaje de texto en que el frente de las Farc le pedía salir o de lo contrario, sería asesinada (Lea también: Venezuela descarta recibir las armas dejadas por las Farc ).

Publicidad

“El mensaje lo envió Gildardo, un señor que ha manejado las milicias desde hace 15 años. Él había mandado a preguntar que por qué le estaba vendiendo alimentación a la tropa”, agregó.

Blu Radio conoció además que el desplazamiento se ha generado también en municipios como Cañón de Las Hermosas, Chaparral, Río Blanco, San Antonio y Ataco.

Publicidad

El nombre de *Doña Mariela* fue cambiado por razones de seguridad.