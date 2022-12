Denuncian irregularidades en proceso de licitación de cárcel de Barrancabermeja

En riesgo se encontraría un contrato de cerca de 200.0000 millones de pesos para la construcción, equipamiento y dotación estructural, de seguridad y comunicaciones de la cárcel de mediana seguridad en Barrancabermeja, Santander. En las últimas horas fue suspendido el proceso de licitación pública 050-2022 abierto por la USPEC y en el que se estarían denunciado graves irregularidades.

Según el abogado Camilo Rodríguez, de los tres consorcios que se presentaron para participar en esta licitación (Consorcio Barranca CDP, Consorcio Tierradentro, Consorcio BOR), sólo uno quedó habilitado de forma sorpresiva: el Consorcio BOR.

Para Rodríguez, quien también es apoderado del Consorcio Barranca CDP, el oferente habilitado no podría licitar este contrato por cuenta de uno de sus integrantes, el Grupo OK S.A.S. Primero, a OK S.A.S ya le fueron entregadas dos licitaciones, una el día 28 de diciembre en el municipio de Silvia – Cauca para la construcción de obras también para la USPEC por un valor de $20.000 millones de pesos, y otra obra el pasado 29 de diciembre en la cárcel de Bello por $60.000 millones de pesos.

Segundo, con estas licitaciones se habría copado la capacidad residual de contratación de este grupo hasta por 8.000 millones de pesos, es decir que es absolutamente claro que conforme a la ley que no se puede contratar con oferentes o integrantes de oferentes que tengan este residual de contratación.

Tercero, toda la experiencia específica exigida en el pliego de condiciones aportada por el Consorcio BOR se hizo con fundamento en una obra realizada por en la ciudad de Valladolid – España, por el grupo CAPITOL S.L., el cual fue declarado fiscalmente responsable por la Contraloría y en consecuencia su experiencia no es posible acreditar en un proceso licitatorio en Colombia.

Sostiene Rodríguez, que el Consorcio BOR está inhabilitado por virtud de la Ley 734 y entregarle la licitación implicaría definitivamente la celebración indebida de contrato sin el lleno de los requisitos legales y prevaricato; por lo que pide la atención inmediata de la Contraloría y la Procuraduría para que suspenda definitivamente este proceso.

Blu Radio se comunicó con el director encargado de la USPEC, Ludwig Valero, quien respondió que esta licitación se encuentra en proceso precontractual, por lo cual ninguno de los oferentes ha sido descartado, que se hizo una solicitud de subsanación a los consorcios CDP y Tierradentro y que esper que con esto el comité evaluador pueda determinar finalmente cuáles son los oferentes habilitados para la apertura de sobres y la revisión de oferta económica, proceso que llevará a cabo a comienzos de 2023.

