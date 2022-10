Denuncian que congresista se adueñó de terreno baldío en Vichada con fallo viciado

Sinar Alvarado, coordinador de la Liga contra el silencio, una alianza de 14 medios, auspiciado por la FLIP, que busca revelar a través del periodismo investigación y colaborativo historias que permanecen censuradas en al país, denunció en Mañanas BLU que el representante a la Cámara del Centro Democrático Gustavo Londoño se adueñó gracias a un fallo viciado de un terreno baldío de casi 7.000 hectáreas.

“Esta tierra, según revelamos en la investigación, no figuraba en el registro de instrumentos públicos de Puerto Carreño, por lo tanto, esta tierra debe presumirse como baldía, es decir propiedad de la Nación, nadie puede comprar ni vender esa propiedad”, señaló.



En ese sentido, expresó que tampoco la jueza que emitió el fallo “podía actuar de esa manera”.



“Los expertos que consultamos manifestaron que debió trasladar esto a la Agencia Nacional de Tierras para que dijera cuál era el veredicto”, sostuvo.



Al respecto, Gustavo Londoño manifestó que emitió una demanda legal: “la tierra la compré yo en el 2008, compré unas mejoras y la he explotado legal y pasivamente hasta la fecha, cuando emitimos la demanda en 2014 yo no pensaba meterme en política, me metí en la política porque el departamento esta desamparado, desprotegido”, enfatizó.



