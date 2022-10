Desde 2018, más de 1.900 colombianos fueron víctimas de artefactos explosivos: CICR

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertó que desde enero de 2018 en Colombia hay al menos 1.938 personas que fueron víctimas de artefactos explosivos, en diferentes departamentos.

Pero además, en los últimos cinco años hay una profundización de las consecuencias humanitarias por la presencia de minas y otros artefactos, por lo que hay comunidades enteras que no pueden salir a realizar diferentes labores y actividades.

“Muchas veces estas comunidades, aunque no se presenten accidentes por los artefactos explosivos, o no hayan víctimas, las comunidades no pueden salir de sus casas, no pueden acceder a la escuela, no pueden ir al centro de salud, ni pescar”, señaló Ana María Hernández, coordinadora de la Unidad de Contaminación por Armas del CICR.

La alerta se dio, además, porque d urante décadas diferentes comunidades en Colombia han tenido que enfrentar esta situación , pero en los últimos cinco años se agudizó.

"Si hablamos de los últimos cinco años vemos con preocupación que hay departamentos como Chocó, Nariño, Antioquia y otras comunidades en Córdoba y en Arauca y en Norte de Santander que se han visto confinadas por la presencia de artefactos explosivos", indicó Hernández.

Ante esto, el CICR lanzó una campaña denominada 'El confinamiento más largo', en la cual por medio de testimonios y algunos datos sobre la situación de confinamiento en las regiones quieren visibilizar esta problemática.

