Desde el Congreso confían en que habrá un encuentro entre Santos y Uribe

A pesar del nuevo rechazo del senador Álvaro Uribe, a la invitación del presidente Juan Manuel Santos, algunos congresistas guardan la esperanza de que exista un diálogo entre ambos dirigentes en el corto plazo, especialmente cuando se acerca la firma del acuerdo final de paz.



La representante a la Cámara del Partido Liberal, Clara Rojas, lamentó la negativa del senador Uribe y dijo que un encuentro con Santos es casi que fundamental.



"Me da un dolor de alma enorme porque sé que indudablemente eso tiene una incidencia enorme en el país y en la situación que estamos viviendo. Uno lo que más quisiera es que sus dirigentes, a pesar de las diferencias, se puedan hablar así no compartan opiniones. Guardo la esperanza de que en algún momento se pueda dar ese encuentro", señaló.



Por su parte la representante de la Alianza Verde, Ángela Robledo, dijo que la respuesta del senador Uribe fue un "portazo" a la negociación de paz con las Farc.



"Yo creo que cada vez Uribe cierra más ese espacio, yo veo muy difícil un diálogo con Santos. Aquí vamos a tener que adelantar este proceso sin ellos y quizás más adelante haya un encuentro, cuando se haga realidad esta tarea, porque también creo que, políticamente, si no lo hacen se van a ver supremamente afectados", indicó.



Desde el Centro Democrático respaldaron al expresidente Uribe en su posición. El representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, dijo que el presidente Santos está actuando con hipocresía.



"El presidente Santos engaña a los colombianos con un lenguaje de paz. Supuestamente invita al presidente Uribe pero por otro lado lo maltrata permanentemente. Hay que recordar cómo nos dice 'aves de mal agüero', 'fascistas', 'enemigos de la paz', mientras por el otro lado concede todo lo que pide la guerrilla terrorista de las Farc", explicó el congresista.