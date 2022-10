Desde enero el ELN nos ha venido extorsionando: gerente de Copetrán

El gerente general de la empresa de transporte intermunicipal, Copetrán, Mauricio Atuesta, mencionó en Mañanas BLU los hechos de los que han venido siendo víctimas por parte del ELN en Arauca, luego de que en menos de 72 horas del grupo guerrillero haya incinerado tres buses de esa empresa.



El empresario señaló que desde principios de enero de este año, el ELN ha venido pidiendo ‘vacunas’ a esa cooperativa con la amenaza de que si no pagan, pondrían a la empresa como objetivo militar de ese grupo armado.



“Copetrán está de acuerdo con el proceso de paz, pero no está de acuerdo en seguir alimentando grupos armados. Hemos sido víctimas de extorción por parte del ELN y como consecuencia de esto, si no pagamos no nos dejan transitar en Arauca y el resultado es el secuestro e incineración de buses”, señaló Atuesta.



Recordó que en las últimas 72 horas el ELN ha incinerado tres buses de la empresa en Arauca debido a que, según el gerente, la empresa no ha pagado ninguna de las extorsiones que exige ese grupo guerrillero.



“Ellos nos anuncian extorsiones pero desde febrero no pagamos y desde hace más de 12 años no hemos tenido problemas. En este momento el ELN nos di que tenemos que hacer una contribución anual de 60 millones de pesos y se limitaron a enviar un comunicado y a declararnos objetivo militar si no pagábamos”, enfatizó.



Asimismo, resaltó que los ataques a los vehículos de Copetrán iniciaron entre el 12 y el 18 de febrero donde el grupo armado secuestró dos vehículos. Estos buses cubren las rutas desde Bucaramanga, Cúcuta y Bogotá hasta los municipios de Tame, Fortul y Yopal en el departamento de Arauca.



“Nosotros hacemos esfuerzos para poder desarrollar este negocio y para que la cooperativa tenga la capacidad económica para poder prestar un servicio a esa zona del país y no me parece que lo que están haciendo con nosotros sea justo”, lamentó Mauricio Atuesta.



Mencionó que a principio del año pasado Copetrán también fue víctima de extorsiones por parte de, al parecer, las Farc pero que aunque no pagaron esa ‘vacuna’, no pasó y que eso se debe al proceso de paz que se llevó a cabo en La Habana.



En la madrugada de este jueves, el jefe negociador del Gobierno Nacional en los diálogos con el ELN, Juan Camilo Restrepo, rechazó este hecho por parte de esa guerrilla afirmando que eso no va a funcionar para acelerar un cese al fuego.