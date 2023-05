Desde la cárcel, alias 'Cofla' amenaza con incremento de homicidios en el norte del Tolima

En un video que ya es materia de investigación por parte de las autoridades seccionales en el Tolima, Carlos Andrés Medina Ramírez, alias ‘Cofla’, uno de los más temidos sicarios del norte tolimense, amenaza con un plan pistola en el Tolima.

Quién es alias 'Cofla'

Este exintegrante del ejército colombiano fue capturado por la Policía en el municipio de La Dorada, Caldas, en el barrio Las Margaritas, tras una orden judicial del Juzgado de Garantías de Honda que existía en su contra. Al momento de su captura, Medina Ramírez llevaba un revólver Smith & Wesson, calibre 38 largo con seis cartuchos.

Carlos Andrés Medina Ramírez, alias ‘Cofla’, nacido en Honda, es investigado por su participación en seis homicidios en el norte tolimense. Ahora, amenaza directamente con adelantar un plan pistola si no es trasladado de la cárcel Palo Gordo, de Girón, en Santander, donde se encuentra pagando su pena.

“Habla el Comandante Andrés, del norte del Tolima, y los muchachos que son de diferentes departamentos. Le comunicamos señor Director (del Inpec) para que tenga conocimiento de que somos el primer uno y nos han tenido en diferentes patios aquí en la cárcel y en los peores, en los cuales no deberíamos estar. Están irrespetando nuestras normas. Aquí si no se le paga al pluma la extorsión no se puede vivir”, relata alias ‘Cofla’.

“Si usted no me saca de aquí, si en cuatro meses han matado 14 personas en Mariquita y Honda, los homicidios se van a duplicar en Honda, Líbano, Villahermosa, todo el norte del Tolima”, añadió, enfatizando que el ataque contra las autoridades se adelantaría en varios departamentos, incluyendo a Bolívar, pues junto a Medina Ramírez, hay personas privadas de la libertad oriundas de Cartagena, quienes también hablan en el vídeo, asegurando que están cansadas de las humillaciones recibidas en ese centro carcelario.

Para el momento de la captura de Carlos Andrés Medina Ramírez, el coronel Jorge Eduardo Esguerra Carrillo, entonces comandante de la Policía Tolima, aseguró que alias ‘'ofla' le hacía apología a Pablo Escobar, cuando aseguraba entre sus compinches que, “primero muerto antes de ser capturado por la entidades policiales”. Según el oficial, la captura fue el resultado de un operativo de la Sijín de Tolima y Caldas, con más de 27 efectivos.

Medina Ramírez fue soldado profesional durante seis años, en su momento se encontraba adscrito al Batallón Patriotas de Honda, era requerido por los municipios de Mariquita y Honda, donde atracaba con arma de fuego a los conocidos ‘pagadiario’ o ‘gota a gota’, hurtándoles el producido del día.

Carlos Andrés Medina Ramírez se dedicaba, al parecer, al homicidio bajo la modalidad de ‘sicariato’ en Mariquita, Honda y La Dorada, en Caldas, y el corregimiento de Puerto Bogotá, en Cundinamarca.

Según las autoridades seccionales, Carlos Andrés Medina Ramírez era contratado para cometer asesinatos bajo la modalidad de sicariato, tráfico de estupefacientes y ‘ajustes de cuentas’, a los expendedores de sustancias estupefacientes de la estructura delincuencial denominada ‘La Línea’, teniendo controlados los municipios de La Dorada, Honda, Mariquita y Puerto Bogotá, queriendo mantener poder territorial.

Luego que Carlos Andrés Medina Ramírez, alias ‘Cofla’, uno de los más temidos sicarios del norte tolimense amenazara con un plan pistola, en el Tolima, si no era trasladado de la cárcel de Palo Gordo, en Girón, Santander, se conoció que fue trasladado este martes 30 de mayo a otro centro penitenciario, el cual estaría entre la cárcel La Pola en Guaduas o la cárcel Doña Juana de la Dorada en Caldas.

