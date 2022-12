Desde La U critican postura de Vargas Lleras frente al proceso de paz

Duras críticas lanzó el presidente de la U, Armando Benedetti, contra el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, a quien acusó de estar detrás de los puestos del gobierno.

“El señor vicepresidente no se ha referido para absolutamente nada del proceso de paz, de forma escandalosa. Que el vicepresidente de la República diga que no conoce lo que se está negociando en la Habana quiere decir que él está por unos puestos, como finalmente se determinó con el Ministerio de Vivienda y de Transporte”, señaló Benedetti.

“¿Es que hay algo que quede escrito, que no le gusta, como para retirarse del gobierno? Que diga de una vez qué es lo que no le gusta para retirarse o cuál va a ser la excusa", dijo el congresista.

Por su parte, el representante de la U, Efraín Torres, dijo que la postura de Vargas Lleras responde a intereses personales.

"Yo creo que la posición del vicepresidente son aguas tibias. Está esperando que el proceso de paz se consolide para saber qué opinan los colombianos, si votan sí o si votan no, no quiere tener un desgaste político para cuando sea candidato a la presidencia", explicó.