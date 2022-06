Desesperado llamado de familiares de presos de la cárcel de Tuluá que piden saber qué pasó

Familiares de los presos de la cárcel de Tuluá piden respuestas a las autoridades sobre los hechos que dejaron, al menos, 52 muertos y decenas de heridos tras un intento de fuga que provocó un incendio en la madrugada de este martes, 28 de julio.

En diálogo con Mañanas Blu, Isabel Cristina Valencia, esposa uno de los internos del pabellón 9, dijo que logró comunicarse con Ismael antes de las 2:00 de la mañana, cuando estalló la emergencia, desde entonces, no sabe nada sobre su estado; pide que organismos de derechos humanos intervengan y brinden información.

“ Estoy desesperada desde la 1:00 de la mañana , cuando alcancé a hablar con mi esposo. Me dijo que se había volteado el patio 8 y hasta el momento no se nada, lo único que me han informado es que hay heridos y fallecidos también por el humo”.

Por otro lado, un padre de uno de los presos que estaba en el pabellón 8 hizo un llamado para que le den algún tipo de información nueva, pues comentó que no sabe nada de su hijo, quien, según aseguró, ya tiene listos los papeles de libertad, pero aún no le han autorizado su salida.

“A él ya hace mucho le dieron liberad y ya llevamos los papeles y nada que lo sacan. Mi hijo está ahí en ese pabellón (8). No hemos podido saber nada”, señaló.

“Necesitamos a alguien de derechos humanos, por favor, que nos ayuden a averiguar que pasó”, añadió Valencia, quien está en la entrada de la cárcel de Tuluá a la espera de conocer qué pasó con su esposo.

Asimismo, el teniente Azarias Hincapie, comandante de Bomberos de Tuluá, explicó en Mañanas Blu que algunas de las personas heridas serán trasladadas: “Algunos fueron desplazados hacia Cali".