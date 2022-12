Desobediencia en Girardota: alcalde levanta pico y placa ambiental

A través de una publicación en las redes sociales, el alcalde de Girardota, Diego Agudelo, dijo que no acatará las directrices de Área Metropolitana del Valle de Aburrá y que a partir de este lunes no habrá medida de pico y placa en el municipio.

“Retiro la medida de pico y placa en mi municipio y comienzo a buscar el camino jurídico para que las empresas también ayuden a mitigar este problema ambiental que hoy sufre nuestro municipio”, publicó el alcalde en su perfil de Facebook.

Este anuncio lo hace en medio de la tensión que se generó cuando el alcalde cuestionó la extensión del pico y placa 24 horas que empezará a regir el próximo miércoles 11 de marzo en el Valle de Aburrá, producto de la contaminación ambiental.

“La medida puede ser acogida o no por cada uno de los alcaldes en su municipio y el acuerdo por el cual se tomaron las medidas yo lo voté negativo porque no lo apruebo”, dijo el alcalde, quien agregó que es bajo este criterio jurídico que él toma la decisión de no seguir la directriz del Área Metropolitana.

Agudelo fue enfático en que el pico y placa no es la solución a la contaminación, especialmente en Girardota.

“Nunca he hablado de cerrar empresas, simplemente he dicho que, así como la ciudadanía sacrifica tiempo y recursos en adoptar las medidas de pico y placa, también las empresas deben sacrificar algo por nuestro aire, ¡La solución es de todos!”, afirmó.