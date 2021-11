Desolador relato de madre afectada por Iota en Providencia; aún vive en una carpa sin baño ni cocina

Etilvia McClean Gómez fue una de las miles de personas afectadas por el paso del huracán Iota en Providencia. Los vientos se llevaron su casa como ‘una hoja de papel’ y un año después aún vive en una carpa.

“En el barrio en el que yo estoy faltan 10 casas. (…) Estoy esperando a ver cuándo me van a entregar la casa. Estoy viviendo en una carpa en patio ajeno. Me da pena, pero me toca esperar porque no puedo hacer nada”, dijo Etilvia en El Radar.

Además, contó lo difícil que es vivir en una carpa porque no tiene baño ni cocina. Esto se suma a que su esposo es invalido y su hija está enferma.

“Estoy viviendo mal. Tengo que bajar a la carretera a ir al baño portátil, para cocinar también tengo que ir a otro lado. Es como el huracán, porque no hay nada fijo. A veces me quedó en la carpa llorando porque tengo la vida destrozada, no tengo quién me ayude, mi esposo es invalido, mi hija está enferma”, señaló.

Etilvia contó que el día de la emergencia ella no quiso dejar su casa porque pensó que no iba a ser para tanto. Asimismo, indicó como fueron los primeros días tras la tragedia.

“Yo me quedé hasta las 3:00 de la mañana que se voló el techo de mi casa. Mi hermano salió corriendo y me agarró. Había un mundo de agua en la calle, me quedé en un supermercado dos días con la ropa mojada, sin comer, sin dormir. No teníamos cómo cocinar, no teníamos plata. Luego llegó la donación, enlatados y comida, pero no teníamos como cocinar”, agregó.

Escuche la entrevista completa en El Radar: