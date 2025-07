“Desordenado y desorientado”: oposición replicó extensa alocución del presidente Petro

En la noche de este jueves, y tal como se esperaba, los partidos de la oposición Cambio Radical y Centro Democrático hicieron uso del derecho a réplica para responder a la alocución de 1 hora y 48 minutos, proferida por el presidente Gustavo Petro el pasado martes 15 de julio y que tenía como tema central la crisis en el sistema de salud.

Aunque ambas colectividades podían gozar de más de 50 minutos cada uno para hablar, al final Cambio Radical realizó su intervención durante 21 minutos y 25 segundos, y Centro Democrático utilizó 9 minutos y 45 segundos.



“No se necesitan más alocuciones de odio, sino liderazgo y serenidad”: Cambio Radical

En su intervención, los congresistas de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa y Julio César Triana, lanzaron duras críticas contra el mandatario, al que acusan de manipular la opinión pública, desinformar al país y desmantelar el sistema de salud colombiano para imponer su visión ideológica.

Para el senador Motoa, lo que vive el sistema de salud no es fruto de fallas estructurales, sino “la consecuencia de un gobierno que decidió dejar morir la salud pública para imponer su ideología”.

Señaló que Petro mintió de forma “descarada”, atacó instituciones como la Corte Constitucional y desacreditó órganos de control que han documentado la crisis sanitaria. Motoa acusó al presidente de ignorar llamados de atención judiciales, sabotear reformas alternativas y recurrir a medidas arbitrarias como las intervenciones forzadas a EPS.

“El sistema de salud se desangra, la salud en Colombia fue sacrificada en el altar del populismo”, expresó Motoa, quien también cuestionó el uso del espectro electromagnético para “alocuciones de casi dos horas en horario triple A en las que se habla de todo y a la vez de nada”.

Por su parte, el representante Triana calificó la alocución presidencial como un “bochornoso espectáculo” y denunció el uso reiterado de este espacio institucional para atacar a la oposición, al Congreso, a las Altas Cortes, al Partido Cambio Radical y en especial a Germán Vargas Lleras.

“Le solicitamos también, con firmeza y respeto, que guarde compostura al referirse al líder natural de nuestro partido, Germán Vargas Lleras. Sus críticas no son nuevas, pero sí reveladoras. El presidente no tolera la crítica técnica ni los argumentos contundentes y es precisamente eso lo que ha hecho Germán Vargas desde sus columnas: advertir sobre la ineptitud de su gabinete, la incapacidad de ejecutar el presupuesto y la ausencia de resultados reales para los ciudadanos. Colombia no necesita más alocuciones llenas de odio, sino liderazgo y serenidad”, afirmó.

Triana denunció que la improvisación del gobierno ha puesto en riesgo la vida de millones de colombianos y señaló que, en lugar de asumir responsabilidades, Petro recurre a discursos “delirantes” y cortinas de humo.

Ambos legisladores coincidieron en que la salud no puede ser laboratorio político de ningún gobierno y advirtieron que el país requiere consensos y técnica, no imposiciones.

“Desde Cambio Radical no nos oponemos al cambio, nos oponemos al caos”, sentenció Triana.

“Es el gobierno de Gustavo Petro el que generó esta crisis profunda”: Centro Democrático.

A su turno, los congresistas del Centro Democrático, Carlos Meisel (Senado) y Christian Garcés (Cámara), arremetieron contra el gobierno de Gustavo Petro, acusándolo de desinformar al país y de generar una crisis inducida en el sistema de salud.

El senador Meisel abrió la intervención señalando que la alocución de Petro fue "desordenada y desorientada", y advirtió que su discurso contenía imprecisiones sobre el sistema energético y el de salud.

Meisel defendió los subsidios eléctricos a los hogares vulnerables, que benefician al 81% de los colombianos, y criticó el manejo de la transición energética por parte del Gobierno que, según dijo, solo ha instalado el 0,02% de las fuentes necesarias.

“No se pueden apagar los hogares colombianos en un propósito que, aunque loable, tardaría tiempo”, afirmó.

Sobre salud, el senador recordó que antes de la llegada de Petro la cobertura era del 98%, con uno de los gastos de bolsillo más bajos de la OCDE.

En contraste, denunció un deterioro desde que nueve EPS fueron intervenidas por el Gobierno, con aumentos en tutelas, quejas y deudas.

“Los ciudadanos empiezan a desconfiar del sistema y buscan alternativas privadas”, dijo Meisel, quien hizo un llamado al Congreso a no aprobar la reforma a la salud.