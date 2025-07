Contralor defendió informe sobre deuda de EPS: “Está soportado con base en reportes entregados”

Luego de que la Contraloría revelara que la deuda acumulada de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) asciende a 32,9 billones de pesos, y que las 'tomas' administrativas por parte de la Superintendencia no han mejorado su solvencia, y el presidente Gustavo Petro señalara que la deuda no es de 32,9 billones, sino que superaría los 100 billones de pesos, el contralor Carlos Hernán Rodríguez señaló que no iba a polemizar los informes de la Contraloría con el presidente Petro, pero que la cifra está soportada.

“Esa cifra está totalmente soportada con base en los estados financieros que reportaron cada una de las entidades, y ahí está el soporte en los informes. Por lo tanto, no puedo ni argumentar ni sustentar la cifra de 100 billones que da el señor presidente de la República. Supongo que él, con todo su equipo técnico del Ministerio y de la Superintendencia, tendrá herramientas, me imagino, para sustentarles a ustedes y a todos, porque una cifra de 100 billones…”, dijo el contralor.

Por otro lado, el contralor aprovechó el espacio para hacer una invitación al Gobierno y a los actores del sector salud para que prioricen la vida de los pacientes, y que las discusiones no giren en torno a tintes políticos.

“Flaco favor se hace cuando estas discusiones, sobre todo las que tienen que ver con la vida de los pacientes, les vamos a colocar nosotros un tinte de una circunstancia de carácter netamente político”, aseveró el contralor.

Por otro lado, la Contraloría ordenó una inspección a la Nueva EPS porque no había entregado la información pedida.

“Ahí está comprometido el futuro de la mayoría de los pacientes, para poder presentar un balance con cifras profundamente verificadas y contundentes frente a cada uno de los diferentes factores”, dijo el contralor general Carlos Hernán Rodríguez.