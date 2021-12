Despenalización del aborto en la Corte Constitucional quedaría para el 2022

Luego de suspenderse el debate sobre si se acepta o no la recusación presentada contra el magistrado Alejandro Linares para participar en la decisión sobre la despenalización total del aborto en Colombia, la Corte Constitucional dejaría para el 2022 la decisión final sobre este tema.

La Sala plena, con la participación del conjuez Hernando Yepes, no llegó a un acuerdo para aceptar, o no, la recusación y el impedimento que presentó el magistrado Alejandro Linares Cantillo tras sus declaraciones el pasado 11 de noviembre, al referirse a las dos demandas que piden despenalizar el aborto y a su postura al respecto.

Desde las 9:00 de la mañana los magistrados estudiaban los argumentos a favor y en contra de aceptar, o no, la recusación contra el magistrado Linares, sin embargo, no hubo acuerdos y teniendo en cuenta que no quedan sino dos sesiones, el debate y decisión sobre la despenalización del aborto quedaría para después del 15 de enero de 2022 porque el término se encuentra suspendido.

La organización ‘Causa Justa’, una de las demandantes de las normas, solicitó la semana pasada a la Corte hacer un nuevo sorteo del conjuez Hernando Yepes por considerar que no ofrecía imparcialidad al tener como apoderado una demanda en el alto tribunal de un tema diferente.

Sin embargo, fuentes del alto tribunal señalaron a BLU Radio que esto no es una causal contemplada en el reglamento interno del alto tribunal.

Siga y escuche el podcast ‘Sin tabú'

Publicidad

Stealthing, la peligrosa práctica machista considerada una agresión sexual