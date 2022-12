Diálogo no será difícil; no se descarta acuerdo nacional: gestor de paz del ELN

El gestor de paz de la guerrilla del ELN, Carlos Velandia, dijo que el proceso que se ha iniciado con el Gobierno no será difícil porque ellos también son pragmáticos y realistas, además, no descartó un acuerdo único nacional.



"Se ha creado un mito (todos los procesos han sido difíciles) con el ELN. Es complicado, y yo creo que debemos meternos en el proceso; va hacer un poco más dispendioso por lo que representa la participación de la sociedad civil", explicó Velandia.



Dijo que es muy probable que al de los acuerdos con el ELN habrá una síntesis de los acuerdos (Farc-ELN) para lograr un acuerdo único y nacional.



"Que sea aplicable en la totalidad del territorio", dijo Velandia durante un debate con los del No en la Universidad del Rosario en el centro de Bogotá.