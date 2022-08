En entrevista con Blu Radio, el expresidente y senador Humberto de la Calle, expresó sus inquietudes respecto a los anuncios que ha hecho el Gobierno Nacional sobre los diálogos regionales con grupos alzados en armas, principalmente, por las concesiones que pareciera estar haciendo el Ejecutivo.

“La mayor discusión va a ser qué se negocia. Habrá que ver cuáles son los límites, hasta donde va a llegar la sociedad y de qué tipo de soluciones estamos hablando. Comenzar por el cese del fuego puede ser una equivocación. Esos anuncios me parecen anticipados”, dijo, entre otras cosas, el congresista.

Al respecto, los panelistas y periodistas de Mañanas Blu debatieron sobre si el Gobierno destapó sus cartas muy temprano al hablar, por ejemplo, de “cese al fuego multilateral” y fin de la extradición.

Para Héctor Riveros, el Gobierno, principalmente, está buscando agilidad y resultados: “Aquí hay unas cosas sobre las cuales ya no hay espacio para cañar. El tema de la extradición, por ejemplo, hoy cualquier organización que entre a negociar lo tiene ganado. En la técnica de la negociación, suponer que no se va a entregar la extradición es algo que hoy no es creíble. Lo que el Gobierno ha dicho es: ‘estoy dispuesto a entregar esto a cambio de que usted deje de ser criminal y solo, en ese momento, le entrego esto'”.

Mientras tanto, Andrés Mejía, argumentó que la duda tiene su razón de ser dado que muchas concesiones de deben plantear solo cuando la negociación ya esté avanzada.

“Lo que está entregando el Gobierno en este momento, es lo que se supone que debería entregar al final de un proceso. Al final de la negociación, el Gobierno decide cambiar su política con respecto a la extradición, pero esta fue una carta que se ofreció de entrada, aún antes de entrar al salón de la negociación”, puntualizó tras afirmar que la diferencia de esta negociación con las de las Farc y M-19 es que en estas no hubo buena voluntad, sino una buena metodología.

Mientras tanto, Alberto Linero dijo que cuando se concede mucho se llega débil a la mesa: “Una negociación es un tira y afloje, tú das y los otros te exigen, pero cuando tú das todo al inicio, la pregunta es: ¿qué más van a pedir?

Finalmente, Aurelio Suárez opinó que la paz total será la gran apuesta política de Petro, pero se cuestionó sobre cuál es el lugar de las víctimas en los diálogos.

“¿Aquí el centro es lo que digan de narcotráfico o el centro son las víctimas? Todo tiene que tener un eje que son las víctimas y no he oído eso en la discusión. ¿La negociación es un fin o un medio?”, se preguntó.

