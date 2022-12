Dinero para filas guerrilleras se agotarán si no agilizan acuerdo: ‘Iván Márquez’

Ante la pregunta de los dineros de las Farc en entrevista con la BBC de Londres, el jefe negociador de la guerrilla en los diálogos de La Habana, ‘Iván Márquez’, reconoció que algunos bloques tienen ahorros, los cuales llamó economía de la guerra y advirtió que si no se agiliza la implementación de los acuerdos dichos recursos se pueden agotar para mantener a las filas subversivas.

“Tenemos también bienes muebles, como ganado, de donde sacamos la leche, la carne y el queso que comen los guerrilleros”.

Y algunos bloques pueden tener unos ahorritos y a eso nos referimos. "Son unos dineros que entran en lo que llamamos economía de guerra. Por eso tenemos que agilizar esto, porque se pueden agotar. No es cierto que las Farc sean una organización rica como pregonan estos sectores malintencionados”, explica Márquez.

Sobre la jurisdicción especial para la paz insistió que no contempla que los delitos de lesa humanidad queden en la impunidad. “No va a haber impunidad.

La jurisdicción especial para la paz no contempla la posibilidad de que los delitos no amnistiables y no indultables queden en la impunidad. Hay una sanción, quiero reiterarlo. Pero es una sanción restaurativa, reparadora”, dijo.

Afirmó que los plebiscitos no tienen ningún tipo de alcance jurídico y que la Campaña del No quiere dilatar el proceso para llevarlo a una encrucijada, a una situación donde el proceso termine. “Hay que salir rápido de esa situación de incertidumbre. Por eso reafirmamos que la dilación que pretende uno de los sectores del "No" es para dar por terminado el proceso de paz, pero los colombianos no estamos dispuestos a eso”.

Finalmente, aseguró que las Farc están seguras de que hay argumentos políticos y jurídicos que permitirán sacar adelante “y muy pronto” el proceso de paz alcanzado con el Gobierno Nacional en La Habana.