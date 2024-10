“Diplomacia requiere respeto mutuo”: canciller Murillo a su homólogo venezolano Yvan Gil

Las relaciones entre Colombia y Venezuela atraviesan momentos de tensión a pesar de que la COP16 fue escenario para que los cancilleres de ambos países se encontraran para hablar de “asuntos bilaterales”.

Aunque el Gobierno colombiano no ha rechazado los resultados de las elecciones del 28 de julio que, supuestamente, dan como ganador a Nicolás Maduro, el canciller Luis Gilberto Murillo, a través de su cuenta de X, endureció la postura.

“La postura del Gobierno nacional sigue siendo clara: la presentación de las actas debe realizarse antes de que culmine el actual período presidencial, el 10 de enero de 2025. De lo contrario, como ya lo ha expresado el señor presidente, Colombia no otorgará reconocimiento a los resultados”, escribió.

Palabras que no cayeron nada bien en Caracas. Yvan Gil, canciller de Venezuela, señaló a Murillo de “atacar por la espalda”.

Publicidad

“Con falsas narrativas que no es capaz de discutir frente a frente. Venezuela le responderá en su momento y se arrepentirá de la constante intromisión en nuestros asuntos internos”, dijo a través de su canal de Telegram.

Una declaración que no tardó en ser respondida por el canciller colombiano, quien aseguró que la diplomacia requiere respeto mutuo.

Publicidad

“La diplomacia requiere equilibrio y respeto mutuo. La postura del presidente Gustavo Petro sigue siendo la misma desde el principio y no ha cambiado, y es guiada por principios, no por amenazas ni presiones externas. Nosotros continuaremos promoviendo la transparencia y la legitimidad democrática, siempre con un enfoque de no injerencia en los asuntos internos de otros países”, escribió.

Aunque Colombia ha intentado cumplir un papel de mediador en esta situación electoral del vecino país, las gestiones con Brasil no han obtenido resultados y dentro del mismo Gobierno reconocen que está batalla se está perdiendo.