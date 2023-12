Director de la UNGRD pidió investigar a su asesor y despidió a 11 directivos

El director de la UNGRD Olmedo López anunció que despidió a todos los directivos de la Unidad que integran once funcionarios ante la serie de irregularidades que se han presentando desde el pasado mes de mayo.

Olmedo López radicó este 19 diciembre ante la Fiscalía una denuncia penal en contra de su asesor Pedro Andrés Rodríguez Melo y otros funcionarios que estarían ocultándole información y cometiendo actos de corrupción.

En el documento presentado al ente investigador, el director enfatiza que no recibió notificación alguna acerca de una reunión para la cual había sido invitado con el vicecontralor actuante, Carlos Mario Zuluaga. La finalidad de dicho encuentro era evaluar la complicada situación en Piojó, Atlántico.

“El vicecontralor, con funciones de contralor, envió una invitación para acompañarlo el día 23 de noviembre a Piojó. La comunicación llegó a la entidad, más no al director”, dijo Olmedo López.

Además, el director de la Unidad se refirió a un segundo episodio donde pudo existir irregularidades por parte de sus funcionarios que involucra nuevamente a la Contraloría , por lo cual pidió la renuncia de todos los directivos de la entidad y a otros funcionarios los removió de sus cargos.

“ El día de la reunión con el señor vicecontralor se me acomodó la agenda para ir a otro territorio, cuestión por la que no asistí a la convocatoria de la Contraloría General de la República. Dejando de presente que al parecer desde el despacho de dirección algunos funcionarios o contratistas, retuvieron correspondencia oficial o la desviaron hacia otros destinatarios; situación que ha sido reiterada en otras ocasiones y que me han impedido atender oportunamente los requerimientos de la CGR”, añadió.

Luego de que no se diera dicho encuentro , la Contraloría ordenó la suspensión provisional del director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez , a causa de la falta de respuestas sobre la intervención de la entidad para la reconstrucción de Mocoa , en Putumayo, y Piojó, Atlántico.

