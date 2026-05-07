Director de UNGRD amplía denuncia por presuntas coimas en el Fondo de Adaptación ante Procuraduría

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, amplia ante la Procuraduría General de la Nación una denuncia por presuntos actos de corrupción al interior del Fondo Adaptación, relacionados con el contrato para “recuperar la dinámica hídrica del río Cauca en La Mojana”.

Según el funcionario, cuenta con información sobre el cobro de una comisión del diez por ciento para garantizar la entrega de contratos en esa entidad. El señalamiento se concentra en el negocio celebrado entre el Fondo Adaptación y el consorcio Dinámicas Hídricas Mojana, cuyo objeto era la intervención en esa región.

De acuerdo con lo expuesto, presuntamente funcionarios del Fondo Adaptación habrían exigido al representante legal del contratista un pago equivalente al 10 % del valor total del contrato.

Carrillo afirmó que la información conocida indica que el contratista habría cumplido con lo pactado y que posteriormente se le habría solicitado el pago de esa comisión de manera informal. “El contratista asegura haber cumplido y también asegura que, de manera informal, le pidieron un cobro del diez por ciento para poder pagar. Eso es una práctica que, desgraciadamente, ha sido habitual en este país, pero, pues, que es inaceptable”, señaló.



El director de la UNGRD explicó que decidió poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes. “Por eso yo interpuse esa denuncia ante la Fiscalía, que es mi obligación. Además, cuando uno es servidor público y le llega una información como esta, tiene la obligación de hacérsela saber a la Fiscalía”, agregó.

Carlos Carrillo, director de la UNGRD. Crédito: UNGRD.

El funcionario también precisó que la denuncia no está dirigida directamente contra la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, debido a que no cuenta con información concreta sobre los presuntos responsables, por lo que espera que la investigación permita establecerlos.

Carrillo indicó, además, que ha mantenido comunicación con el presidente Gustavo Petro y que espera abordar en detalle la situación tras la polémica generada por las declaraciones de Rodríguez.

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Las afirmaciones del director de la UNGRD se conocen en paralelo a señalamientos de la directora del Fondo Adaptación, quien lo acusó de estar detrás de un supuesto plan de desestabilización del Gobierno. Frente a esto, Carrillo anunció que interpuso una denuncia por injuria en su contra.