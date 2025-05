Director general de Colsubsidio sobre reforma laboral: "Va a haber más informalidad"

Durante el evento de lanzamiento de Tec Alianza, una nueva iniciativa educativa impulsada por la Universidad de los Andes y la Caja de Compensación Colsubsidio, el director general de esta última, Luis Carlos Arango, realizó una crítica contundente a la reforma laboral que actualmente se debate en el Congreso de la República.

En su intervención, Arango señaló que la propuesta legislativa, tal como está planteada, no responde a las necesidades reales del país y se aleja de los retos estructurales que enfrenta el mercado laboral colombiano. “Una reforma laboral en Colombia tendría que apostar básicamente a atacar la informalidad. Lo que hoy vemos no es, no ataca ninguna informalidad. Desde ese punto de vista es mi crítica”, aseguró.

Sus declaraciones se dieron en el marco de la presentación de Tec Alianza, una apuesta conjunta por ofrecer formación técnica y de corta duración, enfocada en las habilidades que realmente demanda el mercado laboral actual. La iniciativa busca convertirse en una respuesta concreta a los problemas de empleabilidad, especialmente entre jóvenes y personas con dificultades de acceso a la educación superior tradicional.

Además, Arango, añadió que “Con lo que están creando en mi opinión va a haber más informalidad y eso va en contra de lo que el país necesita. El país lo que necesita es un país más formal y con mayor seguridad social”, señaló.