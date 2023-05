"Discurso de atacar a Rusia porque invade, debió empezar por sí mismos”: Petro a EEUU

Durante su visita a Madrid, el presidente Gustavo Petro concedió una entrevista al diario El País en la cual habló del futuro de sus reformas y donde reconoció que “hacer el cambio” es más difícil de lo que pensaba.

“La historia trae triunfos y fracasos. De hecho, yo casi siempre perdí, perdí en las votaciones de leyes y antes, cuando fui combatiente. El M-19 fue la única insurgencia querida por el pueblo, por eso yo estoy acá. Mi vida ha sido de lucha y las derrotas no se me hacen extrañas”, aseguró Petro en entrevista con El País.

Allí también se refirió a la invasión de Rusia en Ucrania sobre la cual evitó tomar partido señalando que “en general, América Latina no ha tomado posición. La posición latinoamericana es que haya un acuerdo de paz porque nosotros hemos sufrido un incremento del hambre a partir de toda la subida del precio de los alimentos. No nos interesa que esa guerra continúe”, señaló Petro

Y además advirtió que no le suena “franco el discurso que habla de ir contra invasiones de unos países contra otros, cuando los mismos que están rechazando esas invasiones han realizado invasiones contra otros países. Y no me refiero solo a las del Medio Oriente, sino a las que ha sufrido América Latina. Tienes una Inglaterra que invade Malvinas. Tienes unos EE UU que han invadido Santo Domingo, que han invadido la isla de Granada, que han invadido Panamá”.

Publicidad

Incluso advirtió que el “discurso de atacar a Rusia porque invade debió haber empezado por sí mismos. Nosotros alguna vez propusimos que el delito de invasión fuese considerado un crimen contra la humanidad. EE UU se opuso”.

“Yo le decía a Biden que él, liderando la guerra en Ucrania, no iba a tener el liderazgo mundial que sí podría tener si liderara el cambio de la deuda pública de los países por acción climática. La guerra sigue; incluso tiende a empeorar. Esa guerra se acaba fácilmente si dejamos de ver a Ucrania como terreno de la OTAN. Entonces rusos y ucranianos tendrían más oportunidad de sentarse en una mesa y acabar la guerra” concluyó el presidente Petro.

Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio: