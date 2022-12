Djokovic recibe premio Laureus como mejor deportista del año

Para Djokovic fue el segundo galardón consecutivo, el tercero en su carrera después de ganarlo en 2012, mientras que Serena lo había recibido en 2003 y 2010.



El serbio de 28 años fue premiado por su excepcional 2015, en el que ganó tres torneos del Grand Slam (Australia, Wimbledon y US Open), seis Masters 1000 y un quinto Masters en Londres para terminar primero en la ATP por cuarta vez en su carrera.



'Djoko' compitió por el galardón individual con el jamaicano Usain Bolt, el hombre más rápido del planeta, y con el futbolista argentino Lionel Messi, cinco veces ganador del Balón de Oro.



Serena Williams, que además ganó en 2007 el premio Laureus al mejor regreso, logró en 2015 tres torneos del Grand Slam consecutivos antes de caer en las semifinales del US Open.



Sucede en el palmarés a la atleta etíope Genzebe Dibaba, que formaba parte del trío de nominadas junto a la esquiadora austriaca Anna Fenninger.



En la categoría de equipo del año los premiados fueron los All Blacks, después de que ganaran su segundo Mundial consecutivo al batir a Australia en la final (34-17) en Twickenham.



El equipo neozelandés sucede en el palmarés a la selección alemana de fútbol, ganaddora en 2014 después de lograr el Mundial de Brasil.