Documental sobre la vida del presidente Gustavo Petro llega a las salas de cine

Una película documental sobre el presidente Gustavo Petro se estrena este jueves en las salas de cine de Colombia con detalles inéditos sobre su campaña presidencial, además de testimonios de seguidores y críticos.

"Por aquí rueda una película sobre mi vida, para quien quiera verla en algunas salas de cine", expresó el mandatario este miércoles en X sobre el documental 'Petro'.

El largometraje, dirigido por el cineasta estadounidense Sean Mattinson y realizado en una colaboración entre productoras de EE. UU. y España, cuenta la vida y la trayectoria del mandatario, así como el desarrollo de la campaña que lo llevó a ser elegido presidente en 2022.

"Habiendo filmado previamente un corto con Gustavo Petro, nuestro equipo estaba en una posición única para contar su historia. Como cineasta, siempre me he sentido atraído por figuras inspiradoras. Petro me dio la oportunidad de hacerlo", declaró Mattinson, citado en un comunicado de la productora.

Publicidad

La producción, en la que se utilizó material de archivo como fragmentos de noticieros, también contó con la participación de otras figuras políticas, entre ellas la senadora uribista María Fernanda Cabal, una de las principales opositoras del presidente, y el excongresista Rodolfo Hernández, a quien Petro le ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.

La película recibió una Mención de honor al Mejor Largometraje Documental Slamdance Film Festival 2024 de Park City (EE.UU) y fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Publicidad

"Está hecha para hablarle al mundo de la realidad colombiana", dijo el español Fernando Monzón, de la productora Trevor Martin.