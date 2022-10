Donald Trump cierra el año punteando en las encuestas del Partido Republicano

En la encuesta, llevada a cabo por la Universidad de Quinnipiac, Trump aparece como favorito entre los aspirantes conservadores con un 28 % de los apoyos, seguido de cerca por Cruz, quien logra un notable 24 %, cifra a la que casi ningún otro precandidato se había acercado en lo que va de campaña al margen del magnate inmobiliario.



El sondeo, que se llevó a cabo en su totalidad tras el último debate entre aspirantes republicanos del pasado martes en Las Vegas (Nevada), sitúa en tercera posición al senador hispano por Florida Marco Rubio, en cuarta al neurocirujano retirado Ben Carson y en quinta al gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie.



Durante las últimas semanas, Cruz ha ido escalando posiciones hasta situarse como única alternativa a Trump, y son varias las encuestas que ya le dan como favorito en el estado de Iowa, el primero en celebrar caucus (asambleas populares) en febrero para elegir candidato a la Casa Blanca.



Los apoyos de Trump también han crecido notablemente durante las últimas semanas, y muchos sondeos le han dado al multimillonario apoyos cercanos al 40 %, por lo que los resultados de Quinnipiac difieren bastante de lo publicado por el resto de encuestadores.



Pese a ser el primero entre los republicanos, la mitad de los potenciales votantes estadounidenses aseguraron que se sentirían "avergonzados" si Trump se convirtiese en presidente de EE.UU.



En cuanto a las primarias demócratas, mucho menos disputadas, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton aparece como favorita con el 61 % de los votos, frente al 30 % alcanzado por el senador por Vermont y autoproclamado socialista Bernie Sanders.



La encuesta de Quinnipiac se llevó a cabo a 508 republicanos y a 462 demócratas y presenta un margen de error de 4,4 puntos porcentuales entre los primeros y de 4,6 entre los segundos.



EFE



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La gobernación de Antioquia ofreció una recompensa a quien ayude a determinar los responsables del ataque a una patrulla en el municipio del Bagre, Bajo Cauca antioqueño, que dejó 3 policías heridos.



-Nuevamente amanece cerrado el aeropuerto ‘La Nubia’ de Manizales. Después de que la Aeronáutica Civil había autorizado las operaciones de la terminal aérea, volvió a caer más ceniza volcánica sobre la pista principal y áreas de carreteo.



-El expresidente Álvaro Uribe dijo a través de su cuenta de twitter que tiene pruebas de que los días 21 y 22 de octubre fue blanco de interceptaciones ilegales y de seguimientos a manos de la justicia.



-Continúa la intensa búsqueda de un bebé de dos años desaparecido en el municipio de Soacha las autoridades revisan vídeos y recogen testimonios para dar con su paradero.



-Las autoridades en Antioquia investigan el caso de un bebe que fue víctima del llamado “paseo de la muerte”.



-En los calabozos de la Dijín amaneció alias ‘Daniel’, cabecilla del frente Putumayo de las autodefensas, quien fue expulsado desde Venezuela tras haber sido detenido en el vecino país.



-Este miércoles se posesionará el alcalde electo de Yopal, John Jairo Torres, más conocido con el alias de ‘John Calzones’, quien recientemente fue beneficiado con detención domiciliaria.



-Un giro inesperado dio la investigación por el asesinato de una mujer que se desplazaba a bordo de un bus del sistema de transporte masivo por el suroriente de Cali. La policía informó que la víctima de 55 años había recibido amenazas por no cumplir con el pago de las cuotas de un crédito ‘gota a gota’.



-Una nueva polémica ha generado en Barranquilla la aprobación de un proyecto de acuerdo que plantea establecer un impuesto distrital a la telefonía para todos los estratos y servicios, sin importar el rango de consumo.



-Las autoridades de tránsito en Bucaramanga aumentaron los controles de alcoholemia. En lo que corrido del mes de diciembre han sido sorprendidos 84 conductores manejando en estado de embriaguez en la capital santandereana.



-El departamento de Antioquia está ad portas de terminar la gestión de 2015 con un déficit de 130 mil millones de pesos, debido a que los cinco grandes distribuidores de licor en Antioquia no han cumplido con el compromiso que firmaron.



-Más de 100 habitantes del barrio San Benito del centro de Villavicencio realizan un plantón en la avenida 40, en rechazo al plan de Ordenamiento territorial que dispone trasladar a este barrio la zona de tolerancia de la ciudad.



-El papa Francisco aceptó recibir el premio Carlomagno 2015, de "manera excepcional" ya que normalmente no lo hace, "como gesto para que Europa trabaje por la paz.



-El padre del niño de 3 años Aylan Kurdi, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en una playa de Turquía en medio del drama de los refugiados, pidió al mundo que abra sus puertas a quienes huyen de la guerra.



-El gobierno reconoció que hay escasez de vacuna contra la tosferina en el país. Las autoridades le están dando prioridad a las mujeres embarazadas, para proteger a la primera infancia.



-A dos días de iniciarse la feria de Cali, la Personería municipal mostró su preocupación porque la red hospitalaria de la ciudad no cuenta con la suficiente capacidad instalada para atender cualquier emergencia que se presente en los eventos feriales.