Dos campesinos murieron luego de que les cayera un rayo en Boyacá

El jueves, 13 de octubre, se presentaron fuertes lluvias en diferentes partes del país, algunas de ellas acompañadas de descargas eléctricas que le costaron la vida a diferentes personas. Así ocurrió en Boyacá, donde dos campesinos murieron porque les cayó un rayo.

El primer caso ocurrió ocurrió en la vereda Sote Panelas, donde murió un hombre que recibió un rayo. Otras cuatro personas también resultaron afectadas y tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario en la ciudad de Tunja.

El otro caso se presentó en zona rural del municipio de Samacá, donde una mujer recibió la descarga eléctrica, según informó Noticias Caracol.

La recomendación de las autoridades es que las personas no se resguarden de las lluvias bajo los árboles, que no estén en terrenos planos o zonas altas, no toquen elementos metálicos ni corran cuando se presenten las descargas.

