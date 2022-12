Dos mascotas muertas y 300 más desaparecidas a causa de la pólvora en Cali

A pesar que la pólvora está prohibida durante este diciembre en la capital del Valle, las detonaciones no han parado afectando a varios adultos, niños y hasta animales.

Los fuertes estallidos han hecho que varias de las mascotas de los caleños se hayan extraviado, estresado e incluso muerto.

Según la organización Conexión Animal, uno de los días más terribles para los animales fue el pasado 7 de diciembre donde se reportaron 110 casos de perros y gatos desaparecidos.

Hasta el pasado viernes 14 de diciembre, la cifra ya ascendía 366, lo que muestra los graves efectos que tiene la pólvora en los animales.

Patricia Dosman, activista del mencionado grupo, aseguró que también se ha registrado la muerte de dos perritas en distintos barrios de la ciudad, producto de las fuertes detonaciones.

La mujer asegura que los barrios donde más reciben reportes son: Montebello, Los Andes, Junín, Marroquín, Alfonso López, El Caney y 7 de agosto.

A su vez, la mujer precisó que solamente en diciembre de 2018 se registraron más de 700 casos de animales desaparecidos por causa del estrés que les causa la pólvora.

No obstante, Davis Beltrán, líder animalista de Cali, indicó que estas detonaciones no solamente afectan a los animales domésticos. Los silvestres también están sufriendo en esta temporada.

Precisa que las aves, entre otras especies, también han muerto a causa del terror que les provocan los estallidos.

Finalmente, las asociaciones animalistas de Cali piden, por favor, evitar la quema de estos elementos pirotécnicos.

Cabe resaltar que quien sea sorprendido quemando, vendiendo, o transportando pólvora en Cali se verá sometido a una sanción económica que va entre los 2 y los 20 salarios mínimos mensuales vigentes.

Escuche este informe completo aquí:

Si quiere conocer o reportar alguna mascota perdida en Cali puede hacerlo aquí:

https://www.facebook.com/pg/RadioConexionAnimal/photos/?tab=album&album_id=2380911902037143&ref=page_internal

