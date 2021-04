Drama de ingeniera arruinada por el COVID: estuvo 36 días en UCI, perdió trabajo y no recibe ayudas

La ingeniera María Cristina Sánchez, de 44 años, tiene dos hijas y es madre cabeza de hogar. Antes de la pandemia, trabajaba como jefe de Personal en una prestigiosa firma, pero en medio de la crisis económica perdió el puesto. Esperanzada, se enfocó en un emprendimiento, pero todo fue a peor por el COVID-19.

"Abrí una microempresa de champiñón y vegetales, pero me contagié. Duré 36 días entubada. Me llevé una sorpresa, de quedar inválida. Gracias a Dios me recuperé, pero quedé con secuelas", narró la mujer.

María Cristina contó que su hija, que administraba una tienda de víveres, también perdió el empleo, por lo que ahora sobrevive lavando loza.

Su otra hija se desempeñaba como azafata, pero la quiebra del sector de las aerolíneas también le hizo perder el trabajo.

El drama de la ingeniera Sánchez y sus dos hijas se agrava por la falta de acceso a ayudas. La situación es tan crítica, que solo las ayudas de familiares y allegados les ha permitido sobrevivir en medio de la crisis. Apenas recibió un auxilio del Distrito en una oportunidad.

"Me dicen que no soy beneficiaria. No sé. Estoy en el Sisbén y me dicen que no. Creen que porque no estoy en silla de ruedas no", contó María Cristina.

Si usted puede y quiere ayudar a la ingeniera María Cristina Sánchez, que pasa por un muy difícil momento, puede hacerlo a través de la cuenta de ahorros en BanColombia No. 18300000390.

