Dueños de Universidad San Martín ponen trabas a estudiantes: MinEducación

La ministra de Educación, Gina Parody, aseguró que los dueños de la Universidad San Martín, le han puesto trabas a los estudiantes para que continúen estudiando.

Parody aseguró que en el momento en el que el presidente firmé la ley que le da más facultades al Ministerio, entrará a sancionar a la entidad, estas serán aplicadas

"La verdad es que todas las veces nos han dejado metidos y a mí lo que más me interesa, por no decir lo único que me interesa, es poderle garantizar a estos muchachos a estos jóvenes, que han sufrido por su derecho a la educación, garantizarles que puedan continuar. No la verdad es que la historia dela San Martín, desde hace años, ha sido ponerle trabas a los estudiantes" afirmo Parody.

La jefe de la cartera de Educación aseguró que está dispuesta a reunirse con los dueños del centro de educativo en el momento en el que ellos lo decidan