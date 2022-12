Duque defiende a MinTrabajo, pero dice que ejemplo de ingenieros no fue el ideal

El presidente Iván Duque defendió a la ministra de Trabajo, Alicia Arango, asegurando que con la polémica afirmación “a un ingeniero de sistemas, tú no lo necesitas todo el día en tu oficina, sino dos horas”, no pretendía atacar a ninguna profesión. Sin embargo, d ijo que el ejemplo no fue el ideal para hablar de la formalización del empleo .

“Aquí algunos salen a atacar y dicen: “¡Ay! es que la ministra habló de los ingenieros”. La ministra pudo haber tenido un ejemplo, puede que el ejemplo no haya sido el que cubra más todos los escenarios generales, ella no lo hizo para referirse a una profesión en específico ni para demeritar una profesión. Ella lo que estaba planteando es el reto que tenemos en Colombia y el reto que tenemos es generar empleos formales”, indicó Duque en entrevista con la emisora RCN de Rionegro.

El presidente dijo, además, que el gran reto del país en materia laboral es formalizar el empleo y, en segundo lugar, dar cobertura y protección para la vejez a la mayor cantidad de colombianos.

“Cuando miramos la cantidad de dinero que se gasta la Nación en subsidios para las pensiones, lo que tampoco puede ser es que la gran mayoría de los subsidios se queden en los colombianos más ricos porque eso no es equidad. Hoy el país debe tener más o menos unos 5 millones de mayores de 65 años y en menos de 3 décadas vamos a estar en 15 millones de mayores de 65 años”, manifestó.

“Hoy en Colombia solamente uno de cada 4 mayores de 65 años tiene algún tipo de protección pensional. La pregunta es: ¿queremos que la sociedad colombiana envejezca sin ninguna protección para la vejez? Claro que no”, agregó.

El presidente se refirió también a la presencia de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, en el discurso del Estado de la Unión en el Congreso de Estados Unidos.

Precisó que es un mensaje claro de apoyo a quien representa la oposición a la dictadura de Maduro.

“Es un mensaje muy importante porque no hay un antecedente reciente de un presidente latinoamericano de haber estado sentado en un discurso del Estado de la Unión. Ayer lo dijo el presidente de los Estados Unidos: para los Estados Unidos, es decir para la economía más importante del mundo, el presidente legítimo se llama Juan Guaidó. Pero no es solamente un tema del presidente Trump, todo el Congreso de los Estados Unidos se paró a aplaudir a Guaidó”, aseguró.