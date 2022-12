Duque es una buena persona, pero está haciendo un gobierno muy flojo: Sergio Fajardo

El excandidato presidencial Sergio Fajardo habló de múltiples temas en Mesa BLU, entre ellos el manejo de la pandemia, sus aspiraciones políticas y sobre el gobierno de Iván Duque, al que calificó como flojo, lo que generará, según él, un cambio para el 2022.

“El presidente Duque es una buena persona, pero está haciendo un gobierno muy flojo, él es parte de un grupo político que ha dominado la esfera política de nuestro país, él como individuo tiene unas condiciones particulares, siempre trato de no entrar a un mundo popular que es descalificar a las personas, pero es un gobierno muy flojo que no está a la altura de lo que necesitamos, creo y es mi convicción política, que ese capítulo se cierra en 2022, ahí cambiamos”, expresó.

Con respecto a la pandemia manifestó, que al igual que en todo el mundo, desnudó muchos de los mayores problemas que tiene el país. “La pandemia nos desnudó en Colombia, ver lo que significan las desigualdades sociales profundas que tenemos en tantos lugares de nuestro territorio, tantas personas que sufren, algunos que viven el día, que trabajan hoy para comer mañana, personas que han tenido su trabajo en el mundo de la informalidad y ven cómo pierden todo lo que han construido, personas de pequeñas y grandes empresas que van perdiendo todo”, enumeró.

“Hay una distancia muy grande desde el escritorio de la Casa de Nariño, el territorio y lo que ocurre en todo el país, la forma de anunciar medidas todos los días desde el escritorio, pero sin saber cuándo llegan a los territorios, tampoco se tiene claridad de cuándo llegan los recursos, y esa postura de que el Gobierno decide, pero los alcaldes vean cómo las van a implementar, no es correcta”, enfatizó.

También se refirió al papel de Claudia López y el manejo que le ha dado a la pandemia en la capital del país.

“Creo que bastante bien, la conozco muy bien, hemos compartido muchos momentos en distintas circunstancias. Ella está al mando de la capital de la República con la complejidad de este problema, ha tomado las medidas correctas , ha asumido un papel de liderazgo que se responde con su capacidad. Habrá alguna frase que suscita controversia, pero esos son elementos menores en el contexto de lo que ella ha venido haciendo como líder”, comentó.

Manifestó que los choques de la alcaldesa con el Gobierno Nacional son partes naturales de lo que se está viviendo. “Pienso que la articulación del Gobierno con alcaldes y gobernadores ha sido muy precaria, ella ha tenido una voz fuerte, y no pasa nada, es normal, ha elevado unos reclamos que han sido atendidos, va bien no me mortifico por eso, esto no es Duque contra Claudia”, insistió.

Finalmente, señaló que después de hacer una reflexión y teniendo en cuenta los resultados en su campaña presidencial anterior, decidió seguir en política. “He seguido trabajando, participando, organizando, escuchando, aprendiendo y ese es el momento que estoy viviendo en la vida, tengo una ilusión grande de lo que estamos haciendo. Escogí este camino y lo voy a honrar y lo trataré de hacer de la mejor forma con las mejores personas”.

