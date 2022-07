Duque insiste en que no es necesaria una nueva reforma tributaria como lo propone gobierno Petro

El próximo 7 de agosto tomará juramento el nuevo presidente de la República, Gustavo Petro, y ese mismo día se tiene previsto que se radique en el Congreso una nueva reforma tributaria que será discutida por el legislativo en los próximos meses y con la que se busca un aumento de recursos.

Durante los últimos días el mandatario fue enfático en señalar que el país no necesita una reforma tributaria, salvo que exista, “un apetito por gastar mucho más”.

Este martes insistió que no es necesaria una nueva reforma tributaria gracias a las nuevas cifras de crecimiento económico, el aumento del recaudo tributario, entre otros aspectos.

“Yo quiero ser respetuoso, pero salvo que se quiera aumentar de manera considerable el gasto, hoy no se hace necesaria una nueva reforma tributaria. Lo digo porque el crecimiento de la economía está funcionando muy bien; la confianza de la inversión está funcionando muy bien. Este año podemos tener el año récord de inversión extranjera directa en nuestro país y fuera de eso estamos viendo una proyección muy importante en el término del mercado laboral”, dijo el presidente Iván Duque.

El mandatario señaló que durante el 2021 el país sacó a más de 1.4 millones de colombianos de la pobreza extrema y que se está trabajando en otros campos para reducir la desigualdad.

“Hoy tenemos la menor informalidad que se ha registrado en Colombia, hoy tenemos el 100 % de la recuperación de los empleos perdidos por la pandemia, hoy tenemos el mayor número de afiliados al sistema pensional de Colombia, que se está acercando a los 11 millones de ciudadanos y creo que esos son mensajes sociales importantes, que si uno los mira ayudan a la reducción de la pobreza”, explicó Duque.

Sin embargo, Iván Duque fue enfático en decir que respeta la decisión del gobierno del presidente electo, Gustavo Petro.

Por otro lado, Duque puntualizó en que el ELN está tratando de "valorizarse", para buscar un cese al fuego bilateral con el gobierno de Gustavo Petro, esto ante los ataques violentos cometidos por ellos en los últimos días.

"Están tratando de valorizarse los criminales. El ELN, al cual se le ha estado golpeando con tanta fuerza, está tratando de valorizarse para buscar un cese al fuego bilateral, yo nunca me dejé llevar por esa presión, porque el Estado nunca se puede equiparar con el terrorismo. El Ejército de Colombia, la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea, no son comparables ni equiparables y no se puede poner en el mismo plano con ELN", expresó.

También señaló que seguirán los operativos contra el Clan del Golfo y recordó que se extraditó a su máximo líder, alias ‘Otoniel’, a su hermana y a los principales cabecillas.

"Y seguimos detrás de 'Chiquito Malo', 'Siopas' y de 'Gonzalito', esos bandidos siguen siendo nuestra prioridad para ser dados de baja combatiendo”, finalizó.

