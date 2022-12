Duque pide a la JEP aclarar estatus de guerrilleros desaparecidos

Luego de la carta enviada por el, alsobre su preocupación por la desaparición de 6 excomandantes de las FARC,

el presidente confirmó que en las próximas horas el Alto Comisionado para la Paz se pronunciará oficialmente con una respuesta del Gobierno a la misiva.

Vea también: La mayoría respalda a Timochenko como presidente de la Farc: Carlos Antonio Lozada

“He dicho públicamente que a todos los que están en el proceso de desmovilización, desarme y reinserción, les vamos a ayudar para que puedan hacer su tránsito a una vida productiva y a una vida de convivencia”, reiteró Duque.

Publicidad

El mandatario agregó que se mantendrá una muy buena presencia en el territorio nacional, así como en las zonas que han sido golpeadas por la violencia.

Respecto al tema de exjefes de esa guerrilla cuyo paradero es desconocido, Duque aseguró que quienes “no estén cumpliendo con sus obligaciones, espero que ahí la reacción sea de todas las instituciones, que la JEP aclare si esas personas están compareciendo a sus llamados y si no lo están haciendo, que se sirva explicarle a la opinión pública cuál es su estatus”.

El Alto Consejero del Posconflicto, Emilio José Archila, aseguró que pese a las diferencias que se han presentado al interior del partido de las FARC, no se puede hablar de una fisura como tal, “siendo un partido en formación se presentan diferencias, pero eso no implica un descabramiento de la voluntad colectiva de cumplir lo pactado”.

Según Archila, aunque la crisis no existe al interior de las FARC, en este momento no se cuenta con los recursos para implementar los acuerdos de paz, ya que el anterior Gobierno no los dejó.

Publicidad

Duque reiteró que la administración nacional está comprometido con el proceso de desmovilización, desarme y reinserción para que estas actividades se cumplan a cabalidad.

“Nosotros recibimos muchos problemas en las ETCR recibimos desfinanciamiento en muchos de estos programas, pero yo no estoy llorando sobre el pasado sino tratando de construir hacia el futuro con la disponibilidad de recursos”, agregó el jefe de Estado.

Publicidad

Finalmente, con respecto a la muerte de líderes sociales, el presidente confirmó que antes de terminar el mes de septiembre el gobierno presentará una política para reaccionar institucionalmente.