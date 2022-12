Duque propone a sectores sociales agotar el diálogo antes de iniciar protestas

El presidente Iván Duque se reunió con líderes sociales y de las comunidades indígenas para revisar la política de protección de derechos humanos a esta población.

Por primera vez, tras su posesión, se refirió a la protesta social y aseguró que, aunque la respeta, quisiera que prime el diálogo.

“Muchas veces me he sentado a preguntar por qué protestamos los seres humanos. Protestamos cuando ya definitivamente es el último recurso que nos queda, y mucho más cuando se nos ha incumplido, cuando no se han visto que las cosas prosperan“, dijo.

El mandatario resaltó la importancia de que las comunidades confíen en el Estado y se promuevan espacios de concertación.

“No nos engañamos, no está el estado diciendo: es que voy a cumplir un poco de cosas a las que ni siquiera le ha asignado los recursos sino que lo que va comprometiendo lo va cumpliendo le devolvemos un valor a la palabra del estado”, señaló.

“Y esa construcción de confianza, a partir del diálogo social, se vuelve un mecanismo para prevenir para que no sea la protesta la única forma de hacernos escuchar”, concluyó.

La reunión fue con las autoridades indígenas AICO, ONIC, OIA, CRIC, CIT, OPIAC y representantes de los pueblos Arhuaco, Wayuú, Yukpa.

Este viernes, Duque liderará un consejo de seguridad en Tumaco para hacerle frente a la ola de violencia y al narcotráfico.