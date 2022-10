Duque propone cerrar debate sobre legalización de drogas

El presidente Iván Duque aseguró que la lucha contra las drogas, a nivel mundial, no puede seguir girando en torno a la legalización o no.

“Yo entiendo muchos debates que hay en el mundo académico que se refieren a la legalización o no, esos debates creo no podemos seguirlos dando y quedar prisioneros de ellos cuando hay un gran consenso internacional donde queremos combinar la lucha contra las drogas y también entender que el objetivo de las sociedades no es tener más consumidores sino tener menos consumidores y menos adictos”, dijo.

La declaración la dio luego de revelar que Colombia y otros 17 países lograron incautar 94,2 toneladas de cocaína, avaluadas en 3.175 millones de dólares, y 26,7 toneladas de marihuana en una campaña naval enfocada en la lucha contra el narcotráfico.

La operación multinacional, denominada Orión, inició en el primer semestre de 2018 y continuó con la llegada del Gobierno del presidente Iván Duque Márquez.