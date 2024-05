Dura frase de la última llamada que hizo mujer asesinada en centro comercial Santafé en Bogotá

Pasan las horas del asesinato de Stefanny Barranco en manos de su esposo en el centro comercial Santafé en Bogotá y se siguen revelando detalles de los últimos momentos con vida de la mujer.

Esta vez, se conoció una conversación de la Stefanny con un familiar al que le manifestaba que ya no podía vivir más con Iván, su esposo, de quien solo se conoce el nombre.

En entrevista con Noticias Caracol Gina Barranco, prima de la víctima, dijo que su familiar había llamado a su madrina y le dijo que su mamá iba a viajar a Bogotá para estar con ella y sus hijos, ya que la separación con Iván era un hecho.



"Yo no puedo estar donde está Iván, porque él me va a matar", fue la frase que le dijo Stefanny Barranco a su familiar, según el relato de Gina Barranco a Noticias Caracol.

Stefanny Barranco Foto: redes sociales

A su vez, Stefanny contó que Iván le había dañado toda su ropa, que se la había cortado.

"Me cogió la ropa, no tengo ropa, no tengo nada", dijo Steffany en la llamada.

Barranco tenía con Iván 12 años de relación y producto de la misma nacieron dos hijos pequeños. Últimamente se venían presentando fuertes discusiones entre ellos, pero el pasado domingo, de acuerdo con la prima de Stefanny, fue la más fuerte de todas.

"Habló de la discusión que tuvieron el domingo y que él actuó de una manera que ella nunca esperó, que ella no iba a tolerar eso y lo iba a dejar", dijo la prima de la víctima.

Sobre Iván se conoce que está recibiendo atención médica, ya que, luego de cometer el crimen, se autolesionó con el mismo cuchillo con el que hirió a su pareja.

Mientras tanto los padres de Stefanny se encuentran en la capital del país para coordinar el traslado de su cuerpo hasta Malambo, Atlántico, y, además, para solicitar la custodia de los pequeños, quienes permanecen bajo protección del Instituto Colombiano Bienestar Familiar, ICBF.